Brandkadetter fik 100.000 kroner af ministeren

RINGKØBING/SKJERN: Justitsministeren tog sig god tid til at snakke med dem, det handlede om, da han skulle overrække 100.000 kroner til Brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et program, hvor unge mellem 10 og 18 år, kan få en uddannelse i brandslukning og førstehjælp med mere.

Per Nielsen fra BRMV havde sendt en ansøgning for til Den Kriminalpræventive pulje og bedt om 100.000 kroner til projektet i Ringkøbing, der udover at lade helt almindelige unge prøve kræfter med brandredning samtidig gør en særlig indsats for flygtninge for at integrere dem på mange niveauer.

Eksempel til efterfølgelse

Ministerbesøget fandt sted ved Brand & Redning Midtvest på brandstationen i Herning, hvor Søren Pape Poulsen udtrykte stor beundring for projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Det er værd at støtte, og jeg tror på, at det er et eksempel til efterfølgelse mange steder. Jeg kan se I gør en forskel som mennesker. Og jeg glæder mig over at der bliver gjort så stor en indsats i et lokalmiljø, sagde Søren Pape Poulsen.

- De unge er heldige at blive en del af brandkadet-uddannelsen, det er godt at være en del af et fællesskab, der samtidig er samfundsnyttig. Vi har alle brug for at bidrage, sagde justitsministeren, før han overrakte beredskabschef Kim Wemmelund et brev med sin underskrift, der bekræfter, at brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern Kommune får 100.000 kroner fra Den Kriminalpræventive Pulje.