Brand tvinger Bente ud af hjem gennem 24 år: Renovering kan tage måneder

Alt det anede hendes mand, John Midtgaard, ikke noget om, mens han kørte hjem til Østre Allé i Skjern. Han var blevet lidt længere nede i parrets kolonihave, mens Bente var taget hjem for at lave mad. Da han så parkerede bilen på sin vanlige plads, mødte han Bente. Det brændte, lød beskeden.

Hurtigt slukker Bente for kogepladen, prøver forgæves at slå relæet fra og ringer 112.

Der går nok lang tid, før vi kan få lov at flytte hjem igen, og det kan jeg ikke holde ud at tænke på.

Derfor faldt valget i første omgang på at takke ja til en campinghytte ved Foersum Teglværkssøer. Ved søerne holdt parret bryllupsfest i 2017, og fiskesøerne er det sted, som John i løbet af sit voksenliv oftest har brugt til at stresse af.

Parret er ellers blevet tilbudt at blive genhuset i et sommerhus, men for dem begge var det vigtigt at være i trygge omgivelser.

- Der går nok lang tid, før vi kan få lov at flytte hjem igen, og det kan jeg ikke holde ud at tænke på, siger Bente.

Hektiske dage

Ro på er der brug for nu efter et par dage, hvor parret både har skullet forholde sig til besøg fra forsikringens skadesservice, beslutte sig for et midlertidigt sted at bo og at få vasket noget tøj, så røglugten kunne forsvinde.

De første nætter bøvlede Bente med søvnen. Nu er det så småt ved at være bedre, for den naturlige træthed begyndte at melde sig i løbet af weekenden.

Samtidig har parret så småt fået styr på, hvad de skal ud at købe, og hvad de gerne vil beholde fra lejligheden.

Hjørnesofaen, sengen, spisebordet, reoler og andre møbler bliver skiftet ud, mens parret har beholdt det indbo, der virkelig betyder noget for dem. Bente har beholdt gaver fra sin søn samt arvestykker såsom smykker fra mor og bedstemor og et karlekammerskab fra bedsteforældrene.

John har beholdt en fiskestang til fluefiskeri. Den har han arvet fra en nu afdød ven. Fiskeriet minder ham om, at der stadig er steder at koble af og at komme til kræfter.

- Vi er taknemmelige for, at vi er i live. Man kan se på fiskestangen og se, at det bliver forår, at vi snart kan fange laks igen i åen eller fiske ved havet. Vi må håbe, der er lys for ende af tunnellen, og at det ikke er et modkørende godstog. Fremad skal vi i hvert fald, siger John.

Hvornår de kan flytte tilbage til Skjern, er endnu uvist. Bente håber på, det kan blive til påske. For allerede nu kan hun godt mærke, hun savner, at hun bare lige kan hoppe på cyklen og tage ned til byen i Skjern. For selvom hun er glad for stedet i Foersum, er det lidt mere besværligt at bo 10 kilometer uden for Skjern, når det kun er John, der har kørekort.