Brand i maskinstation: Lokal mand er sigtet for brandstiftelse

Nye spor kan være med til at opklare en påsat brand ved maskinstation i Ådum.

ÅDUM: Da Hedegaards Maskinstation ved Ådum brændte i slutningen af december, var ejeren både chokeret og bekymret for, om branden var påsat.

Mistanken blev bekræftet, da naboer kunne fortælle, at de kort før branden havde set en bil holde nær det udbrændte maskinhus.

Politiet fik den samme mistanke og efterforskede branden som en forbrydelse, men brandundersøgelserne gav ikke et entydigt svar på, hvad der var brandårsagen.

Der blev dog sikret andre spor på stedet, og den videre efterforskning har givet nye oplysninger om den omfattende brand, der ødelagde landbrugsmaskiner for millioner af kroner.

- Derfor har vi nu sigtet en 32-årige mand fra den sydlige del af kommunen for brandstiftelse. Der er flere ting, som indikerer, at det kan være ham, fortæller politikommissær Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på hvilke spor, der er fundet ved det nedbrændte maskinhus, eller hvad et eventuelt motiv kan være.

Politiet er færdige med at efterforske sagen og har nu bedt anklagemyndigheden vurdere, om beviserne er stærke nok til at rejse en tiltalte mod den 32-årige, der har nægtet at lade sig afhøre om sagen.