Sønder Vium: Søndag måtte brandvæsen rykke ud til en brand på Vester Vejrupvej. Her var der gået ild i et fastbrændselsfyr under optændingen klokken 16.40. Der er ikke sket større skade på bygninger, og ingen personer er kommet til skade. Nu skal politiet undersøge, hvad der kan være skyld i branden.