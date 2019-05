Brancheformand ærgerlig over havarier

DANMARK: For producenterne af husstandsmøller er det yderst beklageligt, når der sker et havari, hvor en mølle vælter, for det sætter branchen i et dårligt lys.

Det mener Morten V. Petersen, formand for Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller, der varetager husstandsmølle-producenternes interesser. Morten V. Petersen oplyser, at KVA Vind ikke er medlem af foreningen, eller har søgt rådgivning hos foreningen omkring problemerne.

- Det er brandærgerligt, når sådan noget her sker, for det kommer til at gå ud over de mange gode møller, som er stillet op. Det kommer til at tegne et meget skævt billede af branchen, siger Morten V. Petersen.

Han undrer sig over, at der kunne gå over tre år fra det første havari, til Energistyrelsen i samråd med Sikkerhedsstyrelsen får lavet en plan for de pågældende møller.

Der er for nylig indviet et nyt testcenter i Thy for husstandsmøller. Her kan møllerne eller de enkelte komponenter blive testet af, inden de sendes på markedet, så risikoen for havari formindskes.

- Men vi kan da ihvertfald sige, at her er et eksempel på, hvorfor møller skal testes, inden de bliver sendt på markedet, konstaterer Morten V. Petersen.