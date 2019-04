Boye melder sig ud af Venstre: Landsledelsen ville alligevel have smidt mig ud

For nyligt fredede Venstre i Ringkøbing-Skjern byrådsmedlem Svend Boye Thomsen efter balladen om hans job som kampagneleder for konkurrenterne fra KD. I aftes valgte han selv at forlade partiet.

- Hvis ikke jeg var gået selv, så havde landsledelsen smidt mig ud efter folketingsvalget, er jeg overbevist om. De vil bare stoppe bøvlehovederne fra Vestjylland. Nu har jeg valgt at gå selv. Det betyder meget for mig at være et ærligt menneske, og det kan jeg bedst være, hvis jeg ikke er medlem, siger Svend Boye Thomsen.

I første omgang bakkede den lokale Venstretop op om Svend Boye Thomsens job, og mente godt, at han kunne arbejde for konkurrenten. Men siden valgte landsledelsen at blande sig, og herefter sagde kommuneformand Hans Christian Tylvad, at Boye Thomsen kunne blive indtil videre.

I aftes meddelte han overraskende, at han forlader partiet. Meldingen kommer ovenpå flere uges ballade, som brød ud, da det kom frem, at Venstremanden havde sagt ja til at stå i spidsen for Kristendemokraternes valgkampagne til folketingsvalget.

Spreder rygter

Ifølge Boye Thomsen har det også betydet en del for hans beslutning om at droppe Venstre, at personer i Venstre har spredt negative rygter om ham. Samtidig mener han, at der er nogle som "ødelægger mere for partiet, end de selv er klar over". Påstande han ikke ønsker at uddybe overfor Dagbladet.

- Nogen har ønsket at miskreditere mig som person. Det ville formentlig blive ved, siger han og fortsætter:

- Samtidig vil det udløse ny ballade, når jeg siger, at jeg tror KD's Kristian Andersen har langt større chance for at komme i Folketinget end Kenneth Mikkelsen. Men sådan har jeg det, og nu kan jeg sige det højt. Det handler også om at være ærlig overfor mig selv, siger han.