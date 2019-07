Borris ramt af dobbelt indbrud

To adresser på samme vej i Borris er udsat for indbrud.

BORRIS: I perioden fra mandag den 15. juli til onsdag den 17. juli har to adresser på Agervej i Borris været udsat for indbrud.

På den første adresse kom tyvene ind gennem terrassedøren. De første meldinger lyder, at der er stjålet smykker og sølvtøj, men ifølge lokalpolitiet i Ringkøbing er man ikke sikker på, at det er de eneste mangler efter tyveriet.

På den anden adresse er tyvene kommet ind i huset ved at bryde et vindue op. Her er der ligeledes stjålet smykker, og desuden en Apple MacBook.