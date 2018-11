Bork sætter endnu et stort navn på festivalplakaten

Og det er lidt af et scoop, da Rasmus Seebach har annonceret, at han kun spiller ganske få sommerkoncerter til næste år. Det ligger således fast, at Bork Festival bliver alene om at præsentere hitmageren i Vestjylland.

Det er lykkedes for folkene bag Bork Festival at indgå en kontrakt med den 38-årige kunstner, der indtager hovedscenen onsdag 31. juli:

Bork: Hvis din teenager står og mangler et hit til ønskelisten, kommer her et bud: Rasmus Seebach oplevet live i sommeren 2019.

Nephew kommer også

I 2019 fejrer Bork Festival 40 års jubilæum, og det bliver sikkert en folkefest - med Seebach højt på plakaten på åbningsdagen, og dagen efter - torsdag 1. august - er det meldt ud, at rockbandet Nephew fyrer den af.

Så afhængig af smag og behag kan man inden for rundt regnet 24 timer skråle med på sange som "Engel", "Superliga", "Lidt i fem", "Movieklip", "Øde ø", "Va Fangool" og "Olivia":

- For mig er det den ultimative forløsning at komme ud og spille live. Det at komme ud og se sangene leve, opleve publikums reaktion og høre dem synge med, er enormt overvældende, siger Rasmus Seebach og tilføjer:

- Men det er heller ikke noget, jeg tager for givet. Hver eneste gang, jeg går på scenen, insisterer jeg på at gøre mit absolut bedste for at levere den ultimative koncertoplevelse til alle dem, der har valgt at bruge tid sammen med mig.

Den traditionsrige festival i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord præsenterer typisk omkring 40 koncerter, og det ventes, at flere navne popper op inden jul.

På dette års festival var de absolut største navne i Bork Status Quo, Nik & Jay, Carpark North og Sivas - med Christopher, Scarlet Pleasure og Medina i slipstrømmen.