Ti mænd smed i efteråret 88 kilo på 12 uger i Bork, og nu vil Bork FK byde ind på et nyt hold.

Bork: Smilene var brede og blandet godt op med overraskelse, da ti mænd i efteråret skulle gøre status i Bork Hallen. De havde været del af vægttabs-konceptet Tab og Vind fra FCM Samfund, og sandhedens time var kommet. Den sidste vejning skulle sætte en streg under resultatet. Et resultat der fik øjnene op for alvor, for de ti mænd i Bork havde tabt samlet 88 kilo. "En hel tømrer" som flere af dem beskrev det, og nu bliver der måske plads til flere. Efter den store succes med Tab og Vind er FCM Samfund nemlig klar til en ny omgang med konceptet: - At de fortsætter, efter at vi har været med til at starte det op, er en kæmpe cadeau. At vores bidrag før, at FC Midtjylland kan forsvare det overfor deres sponsorer og sig selv, er suverænt fedt for os som forening, siger Søren Grum, der er tovholder fra Bork FK.

Håber på en plads Ifølge Søren Grum er der en helt særlig årsag til, at FC Midtjylland har set sig lune på Tab og Vind-konceptet. De 12 uger med vægttab er nemlig ikke, som vægttabs-forløb er flest: - FCM Samfund har kunnet se idéen med konceptet. Man behøver ikke at træne til en marathon, for at man kan være med her. Det handler om fællesskab, kammeratskab og sammenhold, og det har været helt tydeligt, hvor stor en del det gør alene, fortæller Søren Grum. I forløbet venter stor fokus på kostmængder og varierede former for sport. FCM Samfund starter op på ny i uge 10, og der er plads til ti hold. Et af holdene skal gerne blive Bork FK: - Jeg håber da på, at vi kan få en plads. Der er nok flere, der har fået øjnene op for det efter den succes, forløbet havde første gang, lyder det fra Søren Grum.