Bork Havn Musikfestival ender i plus - men Kim Larsen-effekten udeblev

Traditionen tro har Bork Havn budt på god musik og glade festivalgængere. Forventningen er da også, at festivalen ender med et pænt overskud, men alligevel har festivalen ikke levet helt op til arrangørernes forventninger.

Bork Havn: Rammerne var noget nær ideelle for årets Bork Havn Musikfestival. Med en sjældent varm og solrig dansk sommer kunne Bork Havn Musikfestival og godt 10.000 musikelskere nyde hinandens selskab for 39. gang.

- Vi har haft en rigtig fin festival med godt vejr, mange gode koncerter, god stemning og en masse glade frivillige, der har knoklet over en uge, lyder det fra presse- og marketingansvarlig ved Bork Havn Musikfestival, Arne Enggaard Poulsen.

Med et lydtæppe strikket sammen af kunstnere som Status Quo, Nik & Jay, Italobrothers, Christopher og Jonah Blacksmith var der rig mulighed for at skråle med på favoritsangene - eller lære nogle nye. Selvom årets kunstnere ifølge Arne Enggaard har været populære blandt de deltagere, der havde sikret sig et stykke græsplæne at banke teltpælene ned i, så lykkedes det ikke at tiltrække så mange sommerhusgæster og turister som forventet.

Derfor regner man fra festivalens side ikke med at kunne præsentere et overskud for årets festival i samme kaliber som i 2017.

- Vi manglede lidt på billetsalget inden festivalen. Der var vi lidt bagefter. Og torsdag - som var rekordår i 2017 - mangler vi lidt på omsætningen og billetsalget, siger han.