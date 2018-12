Bork Festival afslører 16 kunstnere til jubilæumsfestival

Der er blevet arbejdet på højtryk hos Bork Festival for at sikre et gedigent lydtæppe til jubilæumsfestivalen i 2019, og det har nu båret frugt. Atypisk for festivalen kan man allerede inden jul præsentere yderligere 16 kunstnere.

Bork: Der bliver ikke hvilet på laurbærrene hos Bork Festival, inden festivalen i 2019 kan slå dørene op til den fyrretyvende musikfestival med en lang rækker koncerter.

I forvejen er Nephew og Rasmus Seebach at finde på plakaten, men atypisk for festivalen præsenterer man allerede nu yderligere 16 kunstnerne.

- Vi har kigget meget på ønskerne fra ønskebrønden, hvor folk har kunnet melde ind, hvad de godt kunne tænke sig at få på plakaten i 2019. Der er det især navne som Gnags, Infernal, Johnny Madsen og Ude af Kontrol, der har ligget højt på listen, siger presse- og marketingansvarlig Arne Enggaard Poulsen.

- Så er det en god blanding mellem lidt nyt og lidt gammelt, altså navne, som har spillet på festivalen før, og navne som Tennis, Barselona, Niklas Sahl og faktisk også Michael Learns to Rock, som ikke har spillet på festivalen før, siger han.

Kigger man i historiebøgerne for Bork Festival, vil man hurtigt blive klar over, at billetsalget før jul aldrig har været bærende. Folk plejer at vente indtil efter årsskiftet, men sådan er forventningerne ikke denne gang.

- De to hovednavne har givet god respons fra publikum, og vi har præsenteret en masse navne her inden jul. Det plejer vi ikke at gøre. Vores booker har været lidt hurtigere ude i år og været lidt hurtigere på at få lukket aftalerne i håb om, at vi kan få solgt lidt flere billetter hurtigere. Vi har da helt sikkert en forventning om, at det kommer til at trække folk til, lyder det fra Arne Enggaard Poulsen.

Der er dog flere navne i vente, forklarer han. Festivalen kommer nemlig til at have 40 koncerter fordelt over dagene fra 31. juli og til 3. august.

- Vi mangler en hel del navne stadigvæk, så nu går næste projekt i gang med at finde de artister, vi lige mangler i programmet. Der kommer selvfølgelig et hovednavn mere, men ellers er det meget, hvad der ellers kan lade sig gøre. Jo længere hen på foråret, man kommer, jo sværere bliver det, fordi mange er booket i forvejen, forklarer han.

De nyankomne 16 kunstnere på spillelisten er: Gnags, Johnny Madsen Band, Infernal, Michael Learns to Rock, Birthe Kjær & Feel Good Band, Ude af Kontrol, Volf Band, Madam Blå & Poprockerne, Mads og Simon Band, Tennis, Barselona, Souvenirs, Niklas Sahl, Tørfisk, Suckerpunch og Tom Donovan.