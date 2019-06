Bork: Tilbagemeldinger fra gæster på Bork Festival viser, at flere føler sig utrygge, når de skal hjem sidst på aftenen, og det ønsker festivalledelsen nu at gøre noget ved.

På ønskelisten står blandt andet ti lysmaster, otte plantekummer og seks store vippestole. Alt i alt vil regningen løbe op i knap 123.000 kroner, og for at få økonomien til at hænge sammen er der netop blevet søgt om at modtage kommunal støtte på 90.000 kroner.

Medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget ønsker dog ikke at støtte indkøb af seks vippestole, som udgør 75.000 kroner af den potentielle investering:

- Vi har valgt at bevilge 35.000 kroner til plantekummer og lysmaster. Det gør vi under forudsætning af, at udstyret kan udlånes til andre arrangementer uden for festivalperioden, siger formanden for udvalget, Erik Viborg (V).