Borgmesters firma er i fin form - fik millionoverskud sidste år

Da Østergaard blev borgmester i 2017, var planen at gennemføre et generationsskifte i firmaet, men da det glippede, og det heller ikke lykkedes at finde en daglig leder, besluttede han at afvikle firmaet.

Løber ikke fra ansvaret

Borgmesterens firma vil bestå nogle år endnu.

- Jeg har solgt aktiverne, men der vil gå nogle år, inden vi lukker det ned. Jeg har et ansvar som leverandør og ønsker ikke at løbe fra ansvaret for de produkter vi har leveret. Derfor vælger vi at være der for at kunne tage imod eventuelle reklamationer for produkterne, som er omfattet af garanti. Så vi har ingen hast med at lukke selskabet ned, siger Hans Østergaard.

Han vil også lade egenkapitalen på 6,3 millioner blive stående i selskabet indtil videre.

- Det er den formue, som vi kan trække ud løbende, når vi har behov for det. Men det sker jo til en beskatning på 42 procent, siger Hans Østergaard.