Borgmesterens møbler ender i udlandet

Ringkøbing: Det bliver højst sandsynligt en amerikaner eller en australier, som fremover kommer til at sidde i sofaer og lænestole fra borgmesterkontoret i Ringkøbing.

Det fortæller Casper Hansen fra Holstebro Auktioner, som stod for salget af de gamle palisandermøbler fra Rådhuset i Ringkøbing.

- Vi oplever en kæmpe international efterspørgsel på de klassiske danske designermøbler fra 50'erne og 60'erne. Lige nu kan vi sælge alle de møbler i palisander og teaktræ, som det skal være. De er i rigtig høj kurs hos kunder over hele verden, særligt er USA og Australien et stort marked, fortæller han.

90 procent af de designermøbler, som auktionshuset har under hammeren, ender i udlandet. Det gælder altså også for den stribe møbler, som Ringkøbing-Skjern Kommune for nylig satte til salg.

Casper Hansen understreger, at der var stor interesse for de repræsentative møbler fra borgmesterkontoret, selv om de efter næsten 50 år bar præg af at være blevet brugt.

- Der er tale om kvalitet, som holder. Og da det samtidig er uhyre populært med mørke træmøbler hos udenlandske kunder, så kan det ses på prisen. Hvis vi ikke havde haft den udenlandske efterspørgsel, ville priserne slet ikke være så høje, som de er, fortæller han.