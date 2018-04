Borgmesteren rykker kontoret ud: Nogle har følt sig overset

- Vi gik til valg på åbenhed, dialog og samarbejde. Det her skal især favne de to sidste, og vi vil gerne i dialog med så mange som muligt. Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune, og vi har ikke været for gode til at komme ud og vise os samt inddrage folk. Det her er et forsøg på at komme ud, siger Hans Østergaard.

Nu skal der handling bag ordene. Det mener borgmester Hans Østergaard (V), der med et nyt initiativ vil forsøge at favne bredt.

Flere gange har lokale byer da også efterlyst større fokus, og at nå bredt ud og komme i dialog var et tema ved Kommunalvalget i 2017.

Der er langt fra borgmesterkontoret i Ringkøbing til Hoven, selvom de to steder politisk bor under samme tag.

Vi vil gerne vise, at vi bestemt også har en interesse her. Vi vil gerne udvikle områderne og høre borgerne til hvilke tanker, de har. Der kan godt være nogen, der hidtil har følt sig lidt overset, og det har jeg et ønske om at gøre noget ved.

At realisere valgløftet om at komme ud har været afgørende for borgmesteren. Hans Østergaard planlægger flere besøg udover Hoven i år, mens kontoret også næste år forhåbentlig rykkes ud:

- Jeg tror, at det bliver en succes. Tiden må vise, om der er et reelt behov. Det tror jeg på, men tager jeg fejl, må vi se på det på et senere tidspunkt, fortæller Hans Østergaard.

Rundturen starter altså den 7. maj, og det er ikke tilfældigt, at der åbnes tæt på kommunegrænsen:

