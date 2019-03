Borgmesteren rigtig godt tilfreds med nationalpark-skitse

- Jeg vil gerne understrege, at det er et skitseforslag. Vi har været noget forsigtige med at sætte stregerne, for vi kunne godt være bange for, at der var nogle, der ville sætte hælene i, forklarer Hans Østergaard, der også fastslår, at det ikke bliver det kort, der bliver det endelige resultat.

Princippet er i korte træk, at det er arealer, der i forvejen er beskyttede af forskellige ordninger, som kommer med, og desuden er der flere lavtbundsarealer med. Da det er et samarbejde mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, strækker nationalpark-forslaget sig ind mod Herning.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt resultat, vi er kommet ud med, fordi vi har brugt tid på principper, før vi har sat stregerne, siger borgmester Hans Østergaard om det kort, der vil blive offentliggjort på mødet.

TV-vært er moderator

Hans Østergaard håber, at mange vil dukke op, men hvor mange, der bliver, er uvist. Fagchef Per Høgh Sørensen, der står for administrationen af nationalpark-projektet, baserer det på et skøn:

- Jeg har ingen fornemmelse, men jeg vil tro, at det bliver i omegnen af 500. Vi begynder at høre rundt om i kanterne, at flere folk vil komme, som vi slet ikke havde troet, siger Per Høgh Sørensen.

Til at styre slagets gang er den tidligere nyhedsvært på TV-avisen, Mette Walsted Vestergaard, hyret som moderator.

I løbet af aftenen skal hun have folk på scenen til sofa-interview, hvor hun stiller de spørgsmål, som borgerne formodes at stå med.

Offentliggørelsen af projektområdet er lagt i hænderne på viceborgmester i Herning, Anne Mette Bang Rasmussen, og desuden vil næstformand for Nationalpark Thy, Esben Oddershede, fortælle om thyboernes liv med nationalparken gennem 10 år, og hvilke fordele og ulemper der har været.

I anden halvdel af borgermødet er der lavet stationer, hvor borgerne kan gå rundt og spørge medlemmerne af projektgruppen.

Der bliver ingen plenumdebat, men deltagerne kan udfylde postkort med kommentarer til det videre arbejde, som bliver lagt i en kasse. Aftenen slutter med orientering om den videre proces.