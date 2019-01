Borgmesteren overgiver sig til VM-håndbold

Ringkøbing-Skjern: De danske håndbold-herrer er så hård en konkurrent for kommunens planlagte borgermøder om politik på torsdag, at borgmesteren har besluttet at overgive sig.

Det betyder, at det tredje og sidste møde i rækken bliver kombineret med Danmarks kamp mod Norge på storskærm på Generator i Ringkøbing.

- Håndbold er en del af vores dna i Ringkøbing-Skjern Kommune, og vi ved, at mange af de borgere, der også interesserer sig for retningen og fremtiden i kommunen, vil være kede af at gå glip af en af Danmarks kampe. Derfor har vi i samarbejde med Generator arrangeret, at politikkaravanen afsluttes med håndboldlandskamp på storskærmen, siger Hans Østergaard i en pressemeddelelse.

Mødekaravanen begynder i Videbæk klokken 15, hvor borgerne er inviteret til kaffe, kage og debat om kommunen politik - indenfor alt fra landdistrikternes fremtid til turisme. Klokken 17.15 ruller politikerne videre til Skjern for at diskutere samme emne med borgerne dér, inden turen ender i Ringkøbing, hvor der bliver plads til at diskutere kommunens fremtidige politik i tre kvarter, inden håndboldherrerne møder Norge i den indledende runde ved VM i håndbold.