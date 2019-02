Borgmesteren flyttede kontoret til Tarm

- Meget har at gøre med området for teknik og miljø. Det er veje og stier. Der er ønske om 1000 kilometer stier i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det kan vi ikke helt håndtere på én gang. Det vil tage nogle år, så pengene til de gangstier får i hvert fald penge at gå på, siger borgmesteren med et smil.

21 enkeltpersoner eller grupper var forbi borgmesterens kontor, og fælles for mange var det, at de havde idéer til bedre trafikforhold med.

Borgmester Hans Østergaard indførte sidste år, at kommunens borgmesterkontor skal flytte ud til andre byer fire dage om året; en dag per by, kontoret besøger.Sidste år besøgte det mobile borgmesterkontor Hoven, Hee, Bork og Vorgod-Barde. Tarm er første by på programmet for 2019, hvor der er tre datoer mere sat af til besøg i tre andre byer. Byerne er endnu ikke offentliggjort. Foruden borgmesteren deltager også en eller flere medarbejdere fra kommunen, når der er mobilt borgmesterkontor.

Jens Kokholm besøgte det mobile borgmesterkontor for at drøfte cykelstien mellem Skjern og Lønborg. Foto: Sebastian Engelberth Hansen

Han er godt klar over, at det i virkeligheden er politiet og Vejdirektoratet, der skal tage stilling til, om begrænsningen på 70 kilometer i timen også skal gælde der, hvor han svinger ind. Men han tror på, det hjælper, at kommunen nu også kan tage sagen videre. Den samme melding lyder fra borgmester Hans Østergaard.

- Det er simpelthen så farligt, at vi skal svinge til venstre der, hvor der er 80 kilometer i timen. Jeg ville gerne, at vi fik 70 kilometer på de sidste 600-700 meter også, siger Ivan Hansen.

Senest har Ivan Hansen oplevet, at han havde en lastbil bag sig, mens han skulle dreje til venstre. Lige da han skulle til at dreje, drønede en bil ud for at overhale ham og lastbilen. Heldigvis så Ivan Hansen den fartglade bilist i sit sidespejl, men der har været andre sammenstød på strækningen.

For Ivan Hansen bor på Vester Birk i Skjern, og når han skal svinge ind fra ringvejen, skal han dreje til venstre. Det er bestemt ikke nemt et sted, hvor bilerne stadig må køre 80, selvom de andre steder på ringvejen må nøjes med 70 kilometer i timen.

Ivan Hansen vil gerne have hastigheden sat ned på hele ringvejen rundt om Skjern, for når man må køre 80, er det ikke nemt at svinge til venstre, og det giver farlige situationer. Foto: Sebastian Engelberth Hansen

Derfor forstod pensionisten Jens Kokholm heller ikke helt, hvorfor kommunen valgte at lappe cykelstien mellem Lønborg og Tarm, hvor stien var fin, men undlod at gøre det mellem Lønborg og Skjern.

En anden gæst gjorde opmærksom på, at et fodgængerfelt efterhånden var helt visket ud, mens cyklisten Jens Kokholm godt kunne ønske sig bedre asfalt på cykelstien mellem Lønborg og Skjern. Her er der nemlig store huller i cykelstien, hvor han og cykelklubben tre gange om ugen tramper i pedalerne.

Roser til initiativet

Cyklisten sludrer med 87-årige Vibeke Pedersen, mens de venter i kø på at få plads ved borgmesterens bord.

Jens Kokholm flyttede til området i 1976, mens Vibeke Pedersen drog hertil i 1952. Begge sætter de pris på, at kommunen holder mobilt borgmesterkontor.

- Det er fint, at de laver sådan noget her, for indimellem kan Tarm godt føle sig lidt uden for alting her i storkommunen. Så derfor er det fint, at de laver sådan noget her. Er det ikke rigtigt, Vibeke? spørger Jens Kokholm.

- Jo, jeg var med i sådan et borgerpanel, hvor jeg skulle svare på, hvordan det var at være med i kommunen, og der skrev jeg, at vi var godt tilfreds, og jeg synes, det er godt, at de kommer ud i alle områder, for så ser man dem, svarer Vibeke Pedersen.

Borgmester Hans Østergaard tror da også på, at besøgene rundt om i kommunen styrker fornemmelsen af, at man er én kommune.

- Jeg synes absolut, at sammenhængskraften er på vej i den rigtige retning. Der er ikke nogen, som føler sig overset eller ikke føler sig som en del af kommunen. Det er da et problem, vi tidligere har haft. Det er en udfordring, når man lægger så mange kommuner sammen til den geografisk største i landet, siger Hans Østergaard.