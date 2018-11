Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) var for tre uger siden på besøg i León i Spanien hos virksomheden Soltra, som vil etablere en afdeling i Ringkøbing-Skjern og udføre montagearbejde for Vestas.

- Vi glæder os meget over, at det er faldet på plads. Vi var i Spanien for at tage virksomheden i øjesyn. Soltra har omkring 400 medarbejdere og har som erklæret mål om at ville ansætte så mange som muligt, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Det er lykkedes godt i Spanien, siger Hans Østergaard.

León i Nordspanien er - ligesom Ringkøbing-Skjern - vindmølleland. Vestas har netop lukket en fabrik i León, men borgmesteren besøgte en anden fabrik, som producerer kabler til vindmøller. Fabrikken er associeret til Soltra og beskæftiger hele 5.800 medarbejdere, hvoraf 80 procent har en form for handicap.

Soltras kommende afdeling i Ringkøbing-Skjern vil tilbyde beskæftigelse til 50 til 60 fleksjobbere.

- Det hilser vi meget velkomment. En gruppe mennesker får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dernæst betaler Soltra jo lønnen til fleksjobberne for de timer, de arbejder, mens kommunen supplerer op til dagpengeniveau. Vi kommer altså til at spare penge takket være Soltra. Samtidig mangler vores virksomheder jo hænder, så der er fordele i det for alle parter, siger borgmester Hans Østergaard.