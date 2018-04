Masser af mennesker mødte fredag op i Innovest for at hilse på erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen, der havde rundet de 60 år dagen i forvejen.

60 års receptionen blev selvfølgelig holdt på Innovest, der er rammen om hans daglige arbejde, og Hans Jørn Mikkelsen glædede sig selvfølgelig over, at så mange var mødt op.

Det var noget af en tjans, for rigtig mange ville gerne hilse på Hans Jørn Mikkelsen i anledning af, at han dagen i forvejen havde rundt de 60.

Gavebordet flød nærmest over med flasker, og Majda Kadenic Overby, der til daglig er iværksætterkoordinator, havde travlt med at registrere, hvem der kom med hvilke gaver.

Drømmedirektøren

Næstformanden i Erhvervsrådet, Allan Stampe, der vikarierede for den influenzaramte formand, Kim Rune Brarup, fastslog, at Hans Jørn Mikkelsen har forstået at sætte sit personlige præg på Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

- Siden du blev ansat i 2015, er antallet af medlemmer steget med 50 procent, så vi nu er 470, sagde han.

- I bestyrelsen kender vi dig som en professionel og til tider irriterende godt forberedt direktør. Du er god til at skabe samarbejde på alle niveauer og for medarbejderne er du en ambitiøs og coachende leder, der er en god sparringspartner.

Borgmester Hans Østergaard ønskede Hans Jørn Mikkelsen "til lykke med tallet" 60, takkede ham for indsatsen, og roste ham for at være med til at skabe vækst og udvikling i kommunen.

Viceborgmester Søren Elbæk havde også en hilsen:

- Du er sådan en erhvervsdirektør, som enhver kommune drømmer om. Jeg er sikker på, vi har dig mange år endnu, fastslog han.