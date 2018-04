Erhvervsrådet

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en medlemsbaseret forening med 470 medlemmer.Den arbejder på at løse erhvervsserviceopgaver for virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune og at bidrage til at udvikle rammerne og mulighederne for områdets erhvervsliv.



Indsatsen retter sig blandt andet i mod at sikre den rigtige arbejdskraft til områdets virksomheder, moderne infrastruktur og attraktive rammer med hensyn til bosætning, handel og kultur.



Erhvervsrådet arbejder tæt sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune for at skabe gode lokale rammebetingelser for erhvervslivet.