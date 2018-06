Borgmester vil have vished i lufthavnssag

Stauning: Borgmester Hans Østergaard (V) mener ligesom viceborgmester Søren Elbæk (S), at der er gode grunde til at redde Stauning Lufthavn.

Men inden han er parat til at slippe de 2,5 millioner, som det angiveligt vil koste at rette op på fejl og mangler, vil han have vished for beløbets størrelse.

- Det bliver estimeret, at prisen vil ligge omkring de 2,5 millioner kroner. Men vi er nødt til at have en grundig gennemgang af udgiften. Derfor skal lufthavnen nu indhente tilbud, som skal fastslå, præcist hvad det vil koste at renovere den. På den måde risikerer vi ikke at skulle betale endnu mere om få år, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren er ikke så overrasket over, at lufthavnen nu er alvorligt udfordret.

- Sidste år til budgetkonferencen var der forslag om at sætte penge af til en renovering. Men den gang kom forlaget så sent, at vi ikke kunne tage det med. Hvis man har besøgt lufthavnen, har man også kunnet se, hvilken forfatning den er i. Nu kommer sagen med i år,og som udgangspunkt er jeg positiv, siger han.