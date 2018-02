Borgmester utilfreds: Ringkøbing-Skjern står til milliontab, mens naboer vinder på ny ordning

Borgmester overrasket over, at Ringkøbing-Skjern Kommune står til at skulle aflevere millioner af kroner til naboerne i Holstebro og Herning i et udspil til ny kommunal udligningsordning.

Naboerne i Holstebro står til at få mellem otte og ti millioner kroner ud af de nye udligningsforslag, bortset fra i en af de fem modeller, som vil koste kommunen fem millioner kroner årligt, mens Struer og Lemvig kommuner har udsigt til flere penge i kommunal udligning uanset hvilken model, der er tale om. Også Herning står til at få tilført millioner af kroner i flere af modellerne.

Ringkøbing-Skjern: Selv om Ringkøbing-Skjern bliver betegnet som en af landets 30 yderkommuner, så er der ingen økonomisk kompensation at hente i et nyt udspil til en kommunal udligningsordning.

Havde ikke regnet med at miste penge

Udspillet undrer både borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S), der endnu ikke har haft lejlighed til at nærlæse det nye oplæg.

- Jeg havde ikke forventet, at en ny ordning ville få kommunekassen til at bugne, men at vi står til at miste penge havde jeg bestemt heller ikke regnet med. Jeg er da noget overrasket over, at vi faktisk står til at skulle aflevere mange penge til vores naboer i både Herning og Holstebro, siger Hans Østergaard.

Viceborgmesteren er lige så overrasket:

- Jeg havde en klar forventning om, at en kommune som vores skal tilgodeses i en ny udligningsreform. Hvis ikke vores geografiske placering, befolkningsudvikling, skattegrundlag og infrastruktur skulle udløse udligning, så har jeg svært ved at se, hvorfor man overhovedet skal have en udligningsordning, siger Søren Elbæk.

Begge understreger, at udligningsordningen er meget kompleks, og at det bliver vanskeligt at gøre alle tilfredse.

- Når man trykker på en knap ét sted, og så eksploderer der noget et andet sted, mon ikke, det er sket her. Nu skal der gang i de politiske forhandlinger om ny udligning, og vi vil selvfølgelig presse på, så vi ikke bliver straffet, siger Søren Elbæk.

Også borgmesteren satser på et bedre slutresultat for kommunen, end det nye udspil lægger op til.

- Jeg har ikke opgivet troen på, at vi i hvert fald ikke skal af med penge til den kommunale udligning, og vi skulle da gerne få noget ud af en ny ordning, siger Hans Østergaard.