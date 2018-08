Det går jo godt i kommunen, så det er frustrerende at manglende kompensation sætter en bremse for vores anlægsinvesteringer

Ringkøbing-Skjern: Det var med en god fornemmelse i maven, at borgmester Hans Østergaard gik på sommerferie.

Det går godt for kommunens virksomheder, arbejdsløsheden er den laveste i landet, så det så ud til, at kommunens økonomi ville tillade øgede investeringer i stier, veje og veje, når der skal vedtages et budget for 2019 og årene fremover.

- Men så ringede kommunens økonomidirektør i den første uge af min ferie og fortalte om konsekvenserne af den kommunale udligning, især som følge af regeringens skattereform, fortæller Hans Østergaard.

Skattereformen fra foråret ændrer kommunens udskrivningsgrundlag, så derfor var regeringen klar med kompensation til kommunerne.

- Kommunerne under et bliver kompenseret krone for krone, men de tekniske udregninger for udligningen betyder, at Ringkøbing-Skjern og flere andre kommuner taber, mens andre kommuner tilsyneladende får flere penge. Det har jo aldrig været regeringens mening, så derfor har jeg også snakket med finansminister Kristian Jensen omkring det. Nu er udligningsbeløbene for 2019 meldt ud til kommunerne, så vi kan nok ikke gøre noget for budget 2019, men det er mit klare håb, at det bliver ændret for årene fremover, siger Hans Østergaard.