Borgmester satser på flere statsjob: Udflytninger kan være på vej til Vestjylland

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) er optimist.

Når regeringen senere på ugen offentliggør endnu en plan for udflytning af statslige arbejdspladser, så skulle der meget gerne være nye job på vej til Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Jeg har en forhåbning om, at der tilfalder vores område noget i den forbindelse, siger Hans Østergaard.

Allerede sidste år lagde det daværende økonomiudvalg billet ind på at huse Visit Denmark. Den statslige organisationen står for international markedsføring af Danmark - for at få flere turister til at rejse hertil. Desuden samarbejder Visit Denmark også med de danske destinationer om udvikling og markedsføring.

Da Ringkøbing-Skjern netop er en af landets største turistkommuner, vil det være oplagt at placere organisationen i det vestjyske, mener altså de lokale politikere. Om regeringen er enig vil vise sig, når planen bliver præsenteret på onsdag.

Beskræftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har på forhånd et godt øje til Vestjylland og turistindustrien. Til Avisen Danmark siger han i dag, at Vestjylland har "en boomende turistsektor, som vi har brug for at kunne servicere med arbejdskraft".

Det betyder, at fokus også bliver rettet mod udflytning af uddannelser. Det blev ifølge ministeren glemt i forbindelse med lanceringen af den store udflytningsrunde i 2015, hvor 3.900 statsjob skulle ud i landet.

- Efter første runde er det gået op for mig, at der er et massivt behov for, at vores erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften, siger han.

Det er uvist, om der er en ny uddannelse på vej til Ringkøbing-Skjern, men borgmesteren lægge ikke skjul på, at han håber på det.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Ringkøbing-Skjern har sendt nogle klare signaler om, at vi mener, at nye uddannelsesmuligheder kan være med til at holde på nogle af vores unge mennesker, og at vi derfor er meget interesseret i at kunne tilbyde uddannelser, siger Hans Østergaard.