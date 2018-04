Borgmester samler byrådet i nyt forsøg på at flytte møller

Ringkøbing-Skjern: Selv om Hans Østergaard fik et blankt nej af Vattenfall til at få flyttet de nærmeste havmøller længere væk fra kysten, betød det ikke, at han gav op.

Siden afslaget har Hans Østergaard arbejdet på at samle byrådet om en henvendelse til Energistyrelsen - og 2. påskedag havde han en tekst klar, som har opbakning fra et stort flertal i byrådet. Brevet fra borgmesteren lå således i Energistyrelsen, inden embedsmændene mødte på arbejde tirsdag morgen.

- Efter at forhandlingerne med Vattenfall var faldet til jorden, meddelte jeg byrådet i marts, at der måske var en lille tråd vi kunne forfølge. Den tråd, jeg øjner er, at tidsfristen ifølge udbudsbetingelserne kan forlænges, siger Hans Østergaard.

I brevet skriver han:

"Vattenfall har orienteret om, at man af tidsmæssige årsager ikke kan imødekomme en flytning af møllerne. Så vidt vi er orienteret, kan tidsfristen ifølge udbudsbetingelserne forlænges, såfremt der eksisterer ikke-afsluttede sager ved Energiklagenævnet. Dette er tilsyneladende tilfældet, idet der ifølge vore oplysninger endnu ikke foreligger et detaljeret projekt til Energistyrelsens godkendelse, og at projektet først kan igangsættes to måneder efter denne godkendelse".

Hans Østergaard forklarer:

- Vi er ret overbeviste om, at Vattenfall har en idé om, hvor møllernes skal placeres, men Energistyrelsen skal godkende et endeligt detaljeret projekt, inden Vattenfall kan gå i gang. Og hvis Energistyrelsen siger, at placeringen ikke kan godkendes i forhold til VVM-redegørelsen, ja så skal møllerne længere ud.

I brevet slår Hans Østergaard på, at turisterhvervet kalder møllernes placering uhensigtsmæssig, idet det vil få konsekvenser for det "fri udsyn over havet og det smukke klitlandskab".

"Den nærmeste mølle står kun 4,2 kilometer fra kysten, og kombineret med en højde på 189 meter vil det være en særdeles markant installation i det smukke og unikke kystlandskab", hedder det.

Samtidig henviser Hans Østergaard til VVM-redegørelsens kritiske bemærkninger om konsekvenserne af en placering af kystnære havmøller på Holmsland Klit.

Han håber, at Energistyrelsen i en forhandling med Vattenfall kan "minimere den visuelle skadelige virkning af de mange møller ved det unikke kystlandskab. Et af de turistområder i Danmark med flest overnatninger."

Hans Østergaards initiativ til at få Vesterhav Syd-møllerne længere ud er fredag fulgt op af miljøminister Esben Lunde Larsen og energiminister Lars Chr. Lilleholts ønske om at diskutere sagen med Vattenfall - også for at få møllerne længere ud.

- Jeg kan kun hilse det velkommen, at de gør forsøget. Jeg havde gerne set møllerne ud på 20 eller 32 kilometer, men jeg må forholde mig til de 10 kilometer, som er koncessionsområdet, siger Hans Østergaard.

Brevet til Energistyrelsen, som også er sendt med kopi til energiministeren, har opbakning af et stort flertal i byrådet. Hans Østergaard vil ikke fortælle, hvem der ikke bakker op om brevet.