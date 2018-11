Borgmester om tabersag: Jeg ærgrer mig gul og grøn

Hans Østergaard (V) er ked af, at det mislykkede bredbåndsudbud igen giver udgifter til kommunen, efter at man netop har tabt den retssag, man anlagde mod en rådgiver sidste år.

Ringkøbing-Skjern: En ærgerlig sag.

Sådan beskriver borgmester Hans Østergaard (V) det retslige efterspil, som netop har dømt kommunen som taber i en sag anlagt mod Netplan, der rådgav Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med bredbåndsudbuddet for flere år siden.

- Jeg ærgrer mig gul og grøn, hver gang vi kommer ud for en sag, som ender med at koste kommunen penge. Ud fra mit kendskab til sagen, så er den selvfølgelig anlagt i forhåbning om at vinde, men sådan gik det altså ikke, siger han om byretsdommen.

Kommunen er dømt til at betale en kvart million i sagsomkostninger. Tidligere har man været nødt til at punge ud med otte millioner i erstatning for den brudte bredbåndskontrakt og næsten fire millioner i ekstern advokatbistand.

Hans Østergaard har ikke haft lejlighed til at læse dommen og kender derfor ikke detaljerne i rettens begyndelse for at frikende Netplan for fejlagtig rådgivning. Derfor ved han heller ikke, om kommunen overvejer at anke sagen til landsretten.

- Der kommer et tidspunkt, hvor vi skal slå to streger i sandet. Om det er nu, kan jeg ikke sige noget om.

Niels Rasmussen (SF) rejser kritik af, at der med dommen stadig ikke er udpeget nogen ansvarlige for, at sagen kørte af sporet. Borgmesteren har dog ikke umiddelbart behov for at udpege nogen.

- Der er tale om en kompleks sag. Man kan aldrig undgå, at noget går galt, selv om vi selvfølgelig gør, hvad vi kan, for ikke at fejle, siger Hans Østergaard.

Han afviser også, at der skulle være noget mærkeligt i at have advokatfirmaet Bech Bruun til at føre sagen i retten mod Netplan.

- Det er rigtigt, at vi har både brugte Netplan og Bech Bruun som rådgivere i forbindelse med bredbåndsudbuddet, men jeg opfatter det og sagen mod Netplan som to helt forskellige opgaver, siger borgmesteren.