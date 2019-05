Borgmester og viceborgmester pakker kampagne pænt ind, men den handler om KD-stemmespild

Ringkøbing-Skjern: Selv om Kristendemokraterne i går kunne stå op til den første meningsmåling over spærregrænsen, så tvivler borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) så meget på det kristelige projektet, at de i en annoncekampagne indirekte advarer om stemmespild.

Under overskriften et "et stærkt træk for reel indflydelse" optræder de to store partiers folketingskandidater Kenneth Mikkelsen (V) og Annette Lind (S) i fælles tovtrækning. I teksten siger borgmester og viceborgmester, at de har brug for reel indflydelse på Christiansborg - og det får man ved sætte kryds ved ét af de to store partier.

- Jeg har intet imod Kristendemokraterne, men der er en latent risiko for, at de ikke bliver valgt til Folketinget, og derfor kan en stemme på KD være en spildt stemme for Ringkøbing-Skjern, som har hårdt brug for at have adgang til de indflydelsesrige politiske grupper på Christiansborg, siger viceborgmester Søren Elbæk.

Borgmester Hans Østergaard er enig.

- Vi får mere indflydelse, når vi har tæt kontakt til de store grupper på Christiansborg, som Venstre og Socialdemokratiet er. Hvis man er blå vælger, så er muligheden for at få en lokal kandidat i Folketinget størst, hvis man stemmer på Kenneth Mikkelsen, siger borgmesteren.

Handler det ikke bare om, at du er bange for, at Kristendemokraternes Kristian Andersen tager så mange stemmer fra din kandidat Kenneth Mikkelsen, at han risikerer ikke at blive valgt?

- Jeg er ikke bekymret for, at Kenneth Mikkelsen ikke bliver valgt. Han skal nok få stemmer nok. Jeg synes bare, det er vigtigt at gøre vælgerne opmærksom på, at vi lokalpolitisk har brug for tætte kontakter på Christiansborg - og her får man mest indflydelse i de store politiske grupper, siger Hans Østergaard.