Borgmester og V-formand: Nu skal vi have ro på

Både borgmester Hans Østergaard og formand for Venstres kommuneforening Hans Christian Tylvad ærgrer sig over, at Venstre har mistet et byrådsmedlem, men satser nu på ro.

Ringkøbing-Skjern: Hverken borgmester Hans Østergaard (V) eller kommuneformand Hans Christian Tylvad havde fantasi til at forestille sig, at sagen om Svend Boye Thomsens rådgiverjob hos Kristendemokraterne ville ende med en udmeldelse af partiet.

- Det er rigtig ærgerligt, at det skulle gå sådan. Jeg havde forventet, at den sag var landet, så vi kunne komme videre. Vi klappede ikke i hænderne over, at Svend havde takket ja til opgaven, men accepterede det, og han ville under ingen omstændigheder være blevet smidt ud af partiet, siger Hans Østergaard.

Også kommuneformanden havde regnet med, at sagen nu var lukket efter de seneste ugers ballade.

- Men det er gået anderledes, end jeg havde forventet. Det er Svends egen beslutning at forlade Venstre. Det passer ikke, at han siger, at han ville være blevet smidt ud. Det lå bestemt ikke i kortene, siger Hans Christian Tylvad.

Både borgmesteren og kommuneformanden mener, at det er naturligt, at der er uenighed i en stor organisation som Venstre i Ringkøbing-Skjern med næsten 900 medlemmer og 18 partiforeninger. Derfor har sagen om den nu tidligere Venstremands job for konkurrenten også givet anledning til mange diskussioner.

- Det er demokratiet, når det arbejder. Men der er truffet en flertalsbeslutning i den her sag, som man bør respektere, siger Tylvad.

Borgmesteren ærgrer sig over sagens udvikling, fordi den kommer ovenpå en stabil periode med godt samarbejde i byrådsgruppen. Men han håber på, at roen igen kan indfinde sig.

- Der er brug for, at vi får ro på. Vores gruppe er blevet ét medlem mindre, men det gode samarbejde fortsætter, og jeg tror ikke på, at det får betydning for det politiske arbejde i byrådet, siger han.

Både Svend Boye Thomsen og Jakob Agerbo peger på, at det er folk internt i Venstre, der er kilde til uroen i partiet. Har de ret?

- Jeg ønsker ikke at kommentere på rygter. Jeg er rigtig træt af den her sag, og håber på, at vi nu kan få ro på, siger Hans Østergaard.