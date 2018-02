Borgmester inviterede til direkte kommune-tv

Tirsdag eftermiddag var der premiere på den første live-streaming fra et byrådsmøde i Ringkøbing-Skjern. Det skal ses som et signal om mere åbenhed, fastslår borgmesteren.

Ringkøbing: Seertallet kommer næppe op på Matador-niveau.

Men mindre kan også gøre det. Og i første omgang var borgmester Hans Østergaard (V) godt tilfreds med, at teknikken virkede, som den skulle, da der tirsdag var premiere på live-streaming fra byrådsmøderne.

Byrådssalen er blevet udstyret med et kamera, som er koblet sammen med mikrofonanlægget. Det betyder, at det byrådsmedlem, som taler, vil kunne ses i billedet.

- For første gang kan vi også byde velkommen til seerne. Det er positivt, at alle kan følge med uden at skulle møde op i byrådssalen og blive opdateret på det lokalpolitiske. Det er samtidig et tydeligt signal om åbenhed, og jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden, lød det fra borgmesteren.

Mange kommuner har for længst taget hul på live-tv fra byrådsmøderne. Til gengæld er der ikke så mange, som også sender møderne via Facebook. Det gør man i Ringkøbing-Skjern - og på premieredagen toppede seertallet med 40, som fulgte den direkte transmission, mens 256 efterfølgende har været inde og kigge på byrådsmødet.

Til næste møde opgraderes systemet yderligere, så man ved afstemninger vil kunne se en grafik, der viser antallet af stemmer for og imod.

De levende billeder fra byrådsmøderne bliver gemt i et arkiv, så alle fremover vil kunne gå tilbage og se eller gense debatten.

Det er fortsat muligt at møde op i byrådssalen, ligesom byrådsmøderne også fremover vil blive sendt på to lokalradiostationer.