Borgmester håber på nyt DM-værtskab

- Det har været rigtig godt at være med til. Vi slås en del for, at flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne, og her har Skills stor betydning. Det er blevet kæmpestort, og det er en god mulighed for de unge i forhold til at stifte bekendskab med fagene, siger Hans Østergaard.

Ringkøbing-Skjern Kommune var medvært ved DM i Skills 2018, da kommunen er med i samarbejdet i Business Region MidtVest.Business Region MidtVest er et samarbejde mellem kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. DM i Skills i Herning tiltrak op mod 60.000 besøgende over tre dages konkurrencer.

Håber på nyt værtskab

Ved afslutningen på DM i Skills bliver stafetten hvert år afleveret til en ny værtsby.

Næste år er værtsbyen Næstved, men forhåbentlig er det ikke sidste gang, at Danmarks største talenter krydser klinger med Ringkøbing-Skjern som medvært:

- Det kunne man sagtens forestille sig, og jeg tror, at det kommer lidt af sig selv. Vi er en del af Business Region MidtVest med de andre kommuner her i landsdelen, og jeg forventer, at vi også fremadrettet vil forsøge at tiltrække Skills, mener Hans Østergaard.

Ifølge borgmesteren er deltagerne gode rollemodeller for de unge, der overvejer erhvervsuddannelserne. Noget, der er brug for i Ringkøbing-Skjern:

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at mangle de unge på erhvervsuddannelserne. Vi skal vise dem, at der er alternativer til gymnasiet, udtaler Hans Østergaard.