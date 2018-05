Borgmester fik sms om ministerstop: Jeg blev nærmest chokeret

Borgmester Hans Østergaard (V) blev dybt overrasket over Esben Lunde Larsens farvel til ministerposten. Det samme er tidligere borgmester Iver Enevoldsen.

Ringkøbing-Skjern: Det var en helt uventet sms, der her til aften tikkede ind på borgmester Hans Østergaards telefon.

Beskeden var fra Esben Lunde Larsen, der fortalte, at han stopper som miljø- og fødevareminister og ikke ønsker at stille op til næste folketingsvalg. Det sker efter 13 år som byrådsmedlem, viceborgmester, folketingsmedlem og minister.

- Jeg blev nærmest chokeret. Jeg beklager, at han ikke ønsker at fortælle i politik, men har forståelse for, hvis der er andre ting, som han vil bruge sin tid på, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren kalder sit samarbejde med Lunde Larsen for godt, og han roser den travle politiker for at være nærværende overfor sit bagland.

- Han har passet sin kreds, og hvis han ikke kunne nå frem til møder har han deltaget på en skype-forbindelse. Samtidig har han været en god linje til Christiansborg for os i Ringkøbing-Skjern, siger Hans Østergaard, der ikke har noget bud på, hvad Lunde Larsen skal lave fremover.

Det har tidligere borgmester Iver Enevoldsen heller ikke.

- Men han er kompetent på alle måder, så mon ikke han nok skal finde andre spændende opgaver, gætter Enevoldsen, som var med til at kickstarte Lunde Larsens politiske karriere.

Det var Iver Enevoldsen, der gjorde Esben Lunde Larsen til viceborgmester i Ringkøbing-Skjern - en post han i øvrigt passede da han blev valgt til Folketinget første gang.

- Han har altid gjort det godt, og været et talerør for os i det vestjyske og en god repræsentant for vores område. Jeg har været meget glad for vores samarbejde både som borgmester og som byrådsmedlem, siger Iver Enevoldsen.

Esben Lunde Larsen var en populær mand hos de vestjyske vælgere. ved det seneste folketingsvalg fik han ikke mindre end 10.834 personlige stemmer.

Det har ikke været muligt at træffe Esben Lunde Larsen selv for en kommentar til beslutningen om at stoppe som minister.