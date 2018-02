Borgmester fik bunker af underskrifter

Skjern: Bychef Mette Christensen fra Skjern har borgernes opbakning til at kræve den nuværende parkeringstid i Østergade og Bredgade udvidet.

Det kunne hun fortælle, da hun fredag var forbi borgmester Hans Østergaards kontor med de 3.802 underskrifter, som er blevet samlet ind i byen de seneste uger.

De mange tilkendegivelser er mere end nok til at få politikerne til at tage parkeringssagen op. Nu må underskriverne vente og se, om det fremover skal være muligt, at bilister kan holde i midtbyens parkeringsbåse i tre timer og dermed skille sig af med korttidsparkeringen på 30 minutter.

Flere politikere har allerede erklæret sig parat til at ændre parkeringsreglerne.

Skjernborgerne er de første til at bruge underskrifter til at få en sag taget op i byrådet. Skarpt forfulgt at Videbæk, som kæmper for at få kommunal borgerservice tilbage til byen.