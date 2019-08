Borgmester er lettet over Løkkes afgang: Hvis han blev, ville uroen fortsætte

Hans Østergaard (V) giver ikke topkarakter for forløbet, men er lettet over, at Venstre nu har en mulighed for at komme videre. Var Lars Løkke Rasmussen blevet på posten, ville uroen fortsætte, lyder hans analyse.

Ringkøbing-Skjern: - Jeg er lettet over Løkkes afgang. Der var ingen anden udvej.

Sådan lyder reaktionen fra borgmester Hans Østergaard (V) efter udmeldingen fra Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen om, at de trækker sig fra deres poster som henholdsvis formand og næstformand i Venstre.

- Lars Løkke er en knalddygtig politiker, som har gjort det godt - også for Venstre. Men som det er gået på det seneste, så var deres afgang dybest set den eneste mulighed, hvis der skal komme ro på i partiet igen. Så set i det lys kan jeg kun være tilfreds med dagens udmelding. Jo før, det skete, jo bedre, siger Hans Østergaard.

Var det for sent, Løkke traf beslutningen om at gå?

- Ikke nødvendigvis. Han burde måske nok have set lyset for en uge siden - men vi kender jo også Løkke som en brav kæmper. Jeg tror ikke, mange havde set det her komme før sommergruppemødet. Det tog fart, da Claus Hjort Frederiksen krævede en ny næstformand. Da startede balladen. Ikke at jeg nødvendigvis vil udpege 'skurke' i det her, men man kan konstatere, at den udmelding og måden, den blev fulgt op på af andre, fik tingene til at eskalere.

- De burde have været klogere og holdt deres kaje og talt om tingene indendøre, mener Hans Østergaard.

- Hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden, ville jeg have sagt, at vi har et udmærket formandskab. Men som tingene har udviklet sig, er jeg lettet over, at Løkke selv har valgt at gå. Havde han trukket det længste strå i situationen lige nu, så ville det ikke have været nogen lykke for partiet. Så ville uroen være fortsat. Det var den eneste løsning lige nu, siger Hans Østergaard.

Han tøver lidt på spørgsmålet om, hvad han mener om den rolle, Venstres regionsformand, Jens Nicolai Vejlgaard fra Hvide Sande, har spillet:

- Jeg ville nok have foretrukket, at den mistillidsdagsorden var kommet der, hvor den hørte hjemme, nemlig på landsmødet. Omvendt har det formentlig været vurderingen, at hvis man skulle få folk til at forstå nødvendigheden, så var man nødt til at gå ud i offentligheden. Det havde været kønnere at tage den indendøre - men det var nok nødvendigt at gøre det udendøre. I bund og grund er det træls, når tingene kommer op at køre på det niveau. Men der var ingen vej tilbage, konstaterer Hans Østergaard.

Han ser nu frem til, at både partiet Venstre selv og blå blok i det hele taget får en mulighed for at stå mere samlet, og Hans Østergaard ser ligesom mange andre Jakob Ellemann-Jensen som den oplagte kandidat til at stå i spidsen for den opgave.

- Når Ellemann ikke hidtil har meldt sig på banen til formandsposten, så tror jeg mere, det handler om hans personlige forhold til Løkke. Nu er banen åben, og han vil være et godt valg. Mit bud på en god næstformand må være Stephanie Lose.

- Det bliver spændende landsmøder, vi skal til - men i det mindste er formandsopgøret nu delvist overstået, så mon ikke det gør det hele lidt enklere at forholde sig til? Det, synes jeg, er positivt, slutter Hans Østergaard.