Borgmester er begejstret for Arla-satsning

Arlas milliard-investering er endnu et godt argument for bedre vejforbindelser til både tankvogne og medarbejdere, mener borgmester og viceborgmester, der glæder sig over den store erhvervsnyhed.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard blev allerede tirsdag middag varslet om, at der var en god nyhed på vej.

Her til morgen kunne han og resten af kommunen vågne op til meldingen om, at Arla nu vil investere 900 millioner i mejerierne i Nr. Vium, Videbæk og Troldhede og samtidig skabe 100 nye arbejdspladser.

- Det er fantastisk, at Arla igen investerer stort i vores kommune. Det er med til at cementere, at fødevarer er en af kommunens styrkepositioner. Så det er en rigtig god dag, siger en glad Hans Østergaard.

Han glæder sig over udsigten til de nye arbejdspladser, ligesom han også har forhåbninger om, at lokale håndværkere vil få glæde af de planlagte mejeriudvidelser, som det er sket tidligere.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) er enig:

- Det er svært at få armene ned sådan en dag. Det viser, at der er et kæmpe vækstpotentiale i vores område, siger han.

Mejerigigantens vestjyske satsning skal nu bruges til at overbevise Christianborgpolitikerne om, at det er nødvendigt at få bedre vejforbindelser. Arla deltager faktisk selv i det vestjyske lobby-arbejde for at få udvidet hovedvej A15 fra Herning.

- Nu har vi endnu et vægtigt argument for, at der skal investeres i infrastruktur her hos os, mener Hans Østergaard.

Søren Elbæk (S) er parat til at lægge endnu mere pres på politikerne i forhold til den længe ønskede 2+1-vej.

- Jeg kan kun sige; Kære hr. finansminister, det er nu, der skal investeres i vejforbindelser i produktionsdanmark. Der er brug for det. Vi taler meget om, at der er brug for bedre vejforbindelser til den tunge trafik. Det er et overset argument, at det er lige så vigtigt i forhold til de mange pendlere. Det kan give en mere stabil arbejdskraft, hvis køretiderne er fornuftige, mener Søren Elbæk.

Mens der arbejdes på at skaffe mere asfalt til Ringkøbing-Skjern, glæder hans Østergaard og Søren Elbæk sig over, at Arla har tænkt sig at blive i kommunen.