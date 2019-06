Antoniya Petkov og hendes mand flyttede til kommunen fra Bulgarien for to år siden - og syntes, det var svært at finde andre at spørge til råds om praktiske ting. Privatfoto

Hvordan får man arbejde? Derfor er det godt at lave frivilligt arbejde. Hvordan gør I andre? Ringkøbing-Skjern-borgere fra 33 lande holder kontakt og udveksler gode råd i en Facebook-gruppe. Nu skal de mødes i virkeligheden.

Ringkøbing: Omkring 5.000 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune er af udenlandsk herkomst. Alligevel var det svært at finde andre udenlandske tilflyttere at spørge til råds om praktiske emner, syntes Antoniya Petkov og hendes mand, da de for to år siden flyttede til kommunen fra Bulgarien via et kortere ophold i Aarhus. Derfor startede Antoniya Petkov facebookgruppen Internationals Ringkøbing-Skjern som et sted, hvor udlændinge kan møde hinanden og deres danske naboer og udveksle gode råd, erfaringer og for eksempel jobopslag. Gruppen har nu godt 60 medlemmer, og på mandag mødes foreløbigt 124 borgere fra 33 forskellige nationer til det første sociale arrangement i Rådhushallen i Ringkøbing.

De er en gevinst Her glæder borgmester Hans Østergaard sig til at møde deltagerne. - Internationals Ringkøbing-Skjern er et initiativ, der kan hjælpe med at bygge bro mellem borgere med udenlandsk baggrund indbyrdes og mellem danskere og udlændinge i kommunen. Det kan hjælpe nye borgere til at få et netværk, hvor de kan hente inspiration og hjælp til at falde godt til her i kommunen, siger han i en pressemeddelelse. Hans Østergaard understreger, at de mange nye borgere med udenlandsk baggrund er en gevinst for kommunen, bl.a. fordi virksomhederne nyder godt af deres arbejdskraft.

Frivillighed virker En af de ting, gruppen udveksler erfaringer om, er frivilligt arbejde. - Jeg har lært, at frivilligt arbejde er en god vej for udlændinge at komme i berøring med danskere og deres liv. Og en af de effektive måder at lære det danske sprog på, fortæller Antoniya Petkov. Derfor vil Susanne Rystok, leder af FrivilligVest også være til stede og fortælle om frivillighed som en vej til et netværk. Susanne Bregendahl fra Lær Dansk Ringkøbing-Skjern vil holde oplæg om, hvorfor det er så vigtigt at lære dansk, og Ann Michelle Dalgaard fra Erhvervskvinder Vestjylland vil dele sine erfaringer som dansker bosat i udlandet. Før aftenen rundes af med tapas og networking er der et oplæg om det danske arbejdsmarked og om bibliotekernes rolle i samfundet, ligesom entreprenøren bag Baking Sins by Lea-konditoriet, Lea Cesar, fortæller om at være iværksætter i Danmark.