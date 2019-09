Borgmester afviser flytning af medarbejdere: Forslag ligner sognepolitik

Der er ingen umiddelbare planer om at rykke medarbejderne fra havnen i Ringkøbing til en ny Innovest-bygning i Skjern, fastslår borgmester Hans Østergaard. Han mener, at et forslag fra partifællen Jakob Agerbo er et udtryk for sognepolitik.

Skjern: Når Venstres gruppeformand Jakob Agerbo fra Skjern går ud og foreslår at flytte de 110 medarbejdere fra land, by og kulturafdelingen fra Ringkøbing til Skjern, så er det ikke et udtryk for Venstres officielle holdning.

Det fastslår borgmester Hans Østergaard, som afviser en flytning.

- Han taler helt på egne vegne. Jeg mener ikke, det vil give den store mening at flytte en kommunal afdeling fra Ringkøbing til Skjern for at redde detailhandlen i Skjern. Og jeg får da den mistanke, at det i virkeligheden handler om sognepolitik, siger Hans Østergaard og fortsætter:

- Det er rigtigt, at vi har fået undersøgt, hvad det ville koste at flytte medarbejderne til en ny Innovest-bygning efter at have diskuteret det i økonomiudvalget. Den løselige beregning siger, at det vil koste kommunen 18-20 millioner kroner ekstra. Det vil være anlægskroner, vi ikke kan bruge andre steder. Så det vil populært sagt gå ud over en børnehave eller et andet anlægsprojekt. Det er jeg ikke parat til, og jeg hører heller ikke, at der er stemning for det i Venstre. Alt i alt har jeg svært ved af forestille mig, at det skulle ske, siger han.

Hans Østergaard understreger, at det efter hans opfattelse giver mest mening at fastholde afdelingen for land, by og kultur i de lejede bygninger på havnen i Ringkøbing, fordi der er et tæt samarbejde mellem dem og medarbejderne på rådhuset, Vej & Park og andre afdelinger. Den samme synergi vil man ikke få med Ringkøbing-Skjern Forsyning i Innovest, mener han.

Jakob Agerbo står ikke alene med forslaget om at flytte en den kommunale afdeling til Skjern. Både byrådsmedlemmerne Jesper Lærke (Fjordlisten) og Niels Rasmussen (SF) fra Tarm bakker op.