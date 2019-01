Borgmester afviser at lukke kommunale institutioner for valgkamp

Flere kommuner har indført retningslinjer, som forbyder landspolitikere at besøge kommunale institutioner under folketingsvalgkamp. Unødvendigt i Ringkøbing-Skjern, mener borgmester.

Ringkøbing-Skjern: Mens flere og flere kommuner indfører spærretid op til den kommende folketingsvalgkamp ved at blokere for, at landspolitikere kan besøge skoler, børnehaver og plejehjem som en del af deres valgkamp, tyder intet på, at der er brug for særlige regler i Ringkøbing-Skjern.

Det mener borgmester Hans Østergaard (V).

- Jeg har simpelthen ikke hørt, at det skulle være et problem, at vores institutioner bliver løbet over ende af politikere under valgkampe. Tvært i mod oplever vi, at vores ansatte gerne vil have besøg af politikere og give os et indblik i deres hverdag, siger han.

Derfor afviser han at indføre særlige regler op til den kommende valgkamp, som vil ramme landet indenfor de næste fem måneder.

Ifølge Berlingske er Halsnæs Kommune på vej med spærretid, mens Køge, Kalundborg og Mariagerfjord kommuner allerede har særlige regler, som skal sikre, at børn og ældre ikke bliver statister i ivrige folketingskandidaters forsøg på opmærksomhed i valgkampen.

Selv om der ikke er retningslinjer på vej i Ringkøbing-Skjern, understreger borgmesteren, at han selv vil fare med lempe i forhold til politiske besøg på de kommunale institutioner i forbindelse med valgkampe.

- Det skal ikke hedde sig, at jeg som borgmester presser nogen til at have mig eller folketingskandidater på besøg. Derfor vil jeg helt personligt være forsigtig med at lave aftaler. Men det betyder ikke, at jeg på forhånd siger, at det aldrig kommer til at ske, siger Hans Østergaard.

Chefforsker for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch kalder spærretiden dybt problematisk.

- Den principielle grund er, at vi rører ved noget fundamentalt, når folkevalgte politikere i Danmark ikke kan få lov til at bevæge sig rundt på de institutioner, de er ansvarlige for, siger han til Berlingske og fortsætter:

- Hvis man forestiller sig, at Trump forbød Kongressen at besøge offentlige institutioner i USA, er jeg ret sikker på, at vi i Danmark ville ryste på hovedet og tænke, at de var kommet i demokratisk uføre. Men dét her sker i Danmark uden, at man har fået en diskussion, om det er fornuftigt og demokratisk, siger Roger Buch til avisen.