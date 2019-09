Borgmester afviser anklage om snyd med sommerhusgrunde: Har spillet med åbne kort

Ringkøbing-Skjern: Mens en ekspert i lokalplanlægning overfor Jyllands-Posten kalder Ringkøbing-Skjern Kommunes måde at få del i nye sommerhusgrunde for snyd, så fastholder Ringkøbing-Skjern Kommune, at alt er gået efter bogen.

Godt nok var der ikke mulighed for at bebygge de 100 grunde på Vedersø Klit, som er indgået i byttehandlen med staten, da de ligger i fredet område.

Men området blev i sin tid udlagt til sommerhuse i en kommuneplanramme, og det meddelte kommunen til Erhvervsstyrelsen, da man søgte om at være med i den nationale ombytningsordning.

Det er altså ikke blevet holdt hemmeligt overfor den myndighed, som netop har sagt god for ombytningen, oplyser leder af kommunens planafdeling Niels Peter Lauridsen.

I alt er der åbnet mulighed for at udstykke 6000 nye sommerhusgrunde rundt om i landet, mens 5000 eksisterende grunde skal nedlægges. Ordningen blev lavet for at skabe bedre vækstbetingelser for turismen i kystkommunerne

Ringkøbing-Skjern nedlægger i alt 187 sommerhusgrunde. 87 i Bork, Skaven og Stauning og 100 på Vedersø Klit. Til gengæld har kommunen fået lov til at udstykke 483 sommerhusgrunde i den kommende Lalandia-feriepark i Søndervig.

Borgmester Hans Østergaard (V) har tidligere overfor Dagbladet slået fast, at kommunen gennem hele processen har spillet med åbne kort. Derfor mener han heller ikke, at der er tale om at snyde på vægtskålen i jagten på nye sommerhusgrunde.