Borgmester: Vi mangler 100 millioner til gennemsnitlig service

Ringkøbing-Skjern: Hvis det stod til borgmester Hans Østergaard (V), så blev den kommunale udligningsordning et stort tema i valgkampen.

Det har næppe den store vælgerappel og er alt andet end sexet, men ikke desto mindre har det enorm betydning for kommunerne og ikke mindst den service, kommunerne kan levere til borgerne.

Det er Hans Østergaard ikke alene om at mene. To ud af tre borgmestre, der har deltaget i Avisen Danmarks rundspørge, mener, at et bedre udligningssystem er blandt de to vigtigste emner for deres kommune lige nu, hvor kandidater landet over forsøger at blive valgt til Folketinget.

- Vi har et system, som er helt skævt. Hver gang man lapper på det, bliver der lavet nye skævheder. Ringkøbing-Skjern kommune skal bruge 100 millioner kroner ekstra om året, hvis vi skal have råd til at give den samme service i kroner og ører som landsgennemsnittet, siger han.

Det gælder blandt andet på børne- og ældreområdet, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune bruger færre penge til borgernær velfærd end gennemsnittet.

I dag har Ringkøbing-Skjern Kommune indtægter for 3,5 milliarder - godt 20 procent af pengene kommer direkte fra udligning og tilskud. Men når millioner uden varsel kan forsvinde - som det skete sidste sommer, hvor der pludselig var 40 millioner mindre at gøre godt med i udligningskarrusellen - så bliver det umuligt at lægge budgetter frem i tiden.

- Meningen med udligningsreformen er, at kommunerne skal tilbyde nogenlunde den samme service for nogenlunde den samme skatteprocent. Men sådan er virkeligheden slet ikke. Der er kommuner på størrelse med vores, som hvert år lægger bunker af penge i kommunekasserne, mens vi nu skal ud og spare 300 millioner de næste fire år, selv om alting buldrer derudaf, ledigheden er lav og vores virksomheder vokser, siger borgmesteren.

Hans Østergaard drømmer derfor om en helt ny udligningsreform, som lever op til sit formål, og som er langt mere enkel. Og han så gerne, at den belønner kommuner, som gør det godt.

Om borgmesteren får sit ønske opfyldt er uvist. Sikkert er det, at finansminister Kristian Jensen (V) tidligere har slået fast, at der er behov for et nyt udligningssystem, og at det er nødvendigt at lave det i begyndelsen af en valgperiode.