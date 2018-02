Borgmester: Vi arbejder for flytning af de mest kystnære møller

Ringkøbing-Skjern: Der arbejdes stadig på at få ændret placeringen af Vesterhav Syd-møllerne. Men det bliver i givet fald en flytning inden for projektområdet fra 4,5 kilometer og ud til 10 kilometer fra kysten. Alt andet er urealistisk.

Sådan siger borgmester Hans Østergaard (V) fredag eftermiddag efter at have holdt møde med Vattenfall torsdag.

Med til mødet havde Hans Østergaard viceborgmestrene Søren Elbæk (S) og Kristian Andersen (KD) samt kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Vattenfall var repræsenteret af kommunikationschef Arne Rahbek og projektdirektør Niels Bjært.

- Vi har lyttet til debatten, og derfor har vi taget initiativ til mødet med Vattenfall og spurgt, hvilke muligheder, der kunne være. Og vi må bare sige, at det ikke er nogen nem opgave. Men mødet er et forsøg på at få en dialog med Vattenfall om at kunne få møllerne længere ud, siger Hans Østergaard.

Efter mødet står det ham klart, at kommunen bør hænge sit håb på at få en flytning inden for projektområdet fra 4,5 til 10 kilometer fra kysten.

Konkret betyder det, at politikerne vil arbejde for, at de ti møller, der skal stå i en bue ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande i en afstand af helt ned til 4,2 kilometer, rykkes længere mod vest. Optimalt ud, så de kommer til at stå mere vestligt end den sydligst placerede mølle i den anden række møller - altså cirka syv til ti kilometer ude.

- Det eneste realistiske er, at de møller, der står tættest på land, kommer ud i nærheden af de ti kilometer. Og jeg må endda sige, at jeg ikke tør nære de store forhåbninger om, at det kommer til at lykkes. Men det er det eneste realistiske, siger Hans Østergaard. Han baserer sit spinkle håb på, at denne mindre rokade vil kunne holdes inden for Vattenfalls bud og derfor ikke vil betyde, at hele udbuddet om opførelsen af Vesterhav Syd-projektet skal gå om.

- Hvis møllemodstandernes krav om, at møllerne bliver flyttet ud på 20 kilometer og allerhelst 32 kilometer, skulle føres ud i livet, ville det kræve et nyt udbud.

- Det kan heller ikke lade sig gøre at få flere offentlige midler, uden at det ville afføde et nyt udbud. Det er med til at gøre denne situation svær, siger Hans Østergaard.

Han understreger, at selv om håbet er spinkelt, arbejdes der seriøst fra begge parters side.

Vattenfall vil nu undersøge nogle ting, inden det næste møde med politikerne, som sandsynligvis vil finde sted inden for tre uger.

- Vi havde et konstruktivt møde med Vattenfall, og der var forståelse fra deres side for, at sommerhusejere og udlejningsbureauer kan være nervøse for, om møllerne får betydning for turismen. Men vi er fem minutter over tolv, og Vattenfall er forpligtet til, at møllerne snurrer ved udgangen af 2020, så man har travlt. Specielt, hvis der skal rykkes rundt på nogle ting, siger borgmester Hans Østergaard.