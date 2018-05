Borgmester: Ulve på Rådhuspladsen er en and

Borgmester Hans Østergaard (V) optræder i satiremedie som manden bag et forslag om at udsætte ulve eller andre rovdyr på Rådhuspladsen i København. Mindst én troede, at han mente det alvorligt.

Ringkøbing-Skjern: Han sidder på borgmesterkontoret og smiler.

Hans Østergaard (V) er nemlig blevet udsat for satire af den slags, som kan få mundvigene til at vende opad på de fleste.

Ringkøbing-Skjerns borgmester og en stribe jyske kolleger spiller ifølge satiremediet Rokokoposten ud med benhårde krav til en ny udligningsreform: Udflytning af 8000 statslige arbejdspladser, yderligere en milliard kroner i kommunal udligning, og så skal ulvene sendes til København.

- Vi forestiller os, at man nedriver alle bygninger fra Kastellet til Langebro og indretter en 300 meters kystzone, hvor der ikke engang må bygges en isbod. Til gengæld skal der være ulve over det hele. Måske også en bæver, siger borgmesteren ifølge Rokokoposten og fortsætter:

- Vi kan lide tanken om, at man kan sidde og nyde en kop besk filterkaffe på gågaden i Tarm eller Ringkøbing og glæde sig over, at der findes mange kvadratkilometer uberørt natur og sjældne dyrearter et sted i landet, hvor man aldrig kunne drømme om at sætte sine ben, siger han.

Faktisk var det ikke alle, der forstod komikken. I hvert fald blev Hans Østergaard gjort opmærksom på sine 'udtalelser' gennem en e-mail.

- Jeg modtog en mail fra det, jeg vil tillade mig at kalde en yngre københavnsk kvinde, som skrev, om jeg virkelig mente det, fortæller Hans Østergaard.

God nok er borgmesteren glad for udflyttede statsjob - og tager gerne imod flere - og han mener også, at der er brug for mere kommunal udligning for at sikre et Danmark i balance, men ulve i København kunne han ikke drømme om at foreslå.

- Men det har givet smil på læben på en i forvejen skøn sommermandag, konstaterer Hans Østergaard.