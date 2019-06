Borgmester: Selvfølgelig kommer borgerne til at mærke, at vi skal spare 300 millioner

Udsigten til en gigantisk sparerunde sætter både politikere og borgere under pres. Det kan nemlig ikke lade sig gøre at spare 300 millioner kroner ud at skære i kernevelfærden, erkender borgmesteren. Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt med så stor en sparerunde?

Ringkøbing-Skjern: Det gav masser af ballade, da det for nylig kom frem, at kulturudvalget var parat til at lukke Tarm Bibliotek for at spare en halv million kroner om året. Tarmborgerne gik i aktion. På rekordtid blev der samlet bunkevis af underskrifter og stablet et protestmøde på benene, som har gjort så stort indtryk på politikerne, at lukningen blev taget af bordet, inden den for alvor var sat i spil. Når biblioteket i Tarm pludselig dukkede op i et kommunalt sparekatalog, er det, fordi politikerne har givet sig selv en bunden opgave. De skal finde besparelser for 300 millioner kroner på det kommunale budget de kommende fire år. De lægger "blidt" ud med at skære 33 millioner kroner til næste år. Beløbet vil herefter stige betragteligt de følgende tre år. Alle udvalg er blevet bedt om at pege på dobbelt så mange besparelser, som der reelt er brug for. Derfor vil der blive luget ud i spareforslagene frem til de afgørende budgetforhandlinger.

Foto: Jørgen kirk Det presser både politikere og borgere, når der de kommende år skal spares 300 millioner kroner på det kommunale budget. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Åbenhed giver utryghed Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at spare så mange millioner? - Jeg kan godt forstå, hvis man undrer sig over, at kommunen skal ud i en stor sparerunde, når det går så godt, som det faktisk gør her i Ringkøbing-Skjern. Beskæftigelsen er i top, og virksomhederne i kommunen tjener penge. Vi bruger i dag ikke ekstravagant mange penge på børn og ældre. Men hvis vi også fremover skal have en robust økonomi, er det nødvendigt at skære. Og vi kan desværre ikke gennemføre en så stor sparerunde, uden borgerne kan mærke det. Det vil også ramme kernevelfærden, siger borgmesteren. Han har længe har haft et horn i siden på den kommunale udligningsordning, som sammen med tilskud udgør en femtedel af den kommunale økonomi. Her har Ringkøbing-Skjern oplevet, at der pludseligt bliver sendt langt færre penge mod vest. Borgmesteren er godt klar over, at den åbne tilgang til sparerunden, hvor forslagene bliver lagt offentligt frem, allerede har og fremover vil kaste borgerne ud i usikkerhed. - Det er aldrig rart. Men jeg har ikke noget imod, at alle kan se, hvad det er, vi arbejder med. Det betyder desværre også, at vi i en periode får skabt en uvished, siger Hans Østergaard.

Sparer efter ferien Den ville viceborgmester Søren Elbæk gerne have undgået. - Det er en overvejelse værd, om vi har skabt unødig utryghed ved at offentliggøre spareforslagene så tidligt. Der er tale om en bruttoliste, hvor flere af forslagene aldrig vil få politisk opbakning, og dermed er vi med til at skabe en utryghed hos borgerne. Det er helt for egen regning, men måske skulle vi ikke have lagt sparekataloget frem, før vi havde gennemgået det og pillet de ting ud, som vi på forhånd vidste, der ikke kunne skabes flertal for, siger han. Også anden viceborgmester Kristian Andersen (KD) er ked af den usikkerhed, som sparekatalogerne har kastet borgerne ud i. - Men jeg tror ikke, det kan være anderledes. Det er vores opgave at sikre, at den kommunale økonomi er fornuftig også fremadrettet, siger han. Sikkert er det, at politikerne skal bruge sommerferien på at overveje hvilke spareforslag, de vil forkaste, og hvilke de vil stemme for, når budgettet skal på plads. De afgørende budgetforhandlinger finder sted til august. Det færdige budget skal behandles to gange i byrådet, inden det bliver endeligt vedtaget.