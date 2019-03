Borgmester: Jeg forventer vi også får havmøllepark

Holstebro/Lemvig fik den første havmøllepark, men Hans Østergaard forventer, at Ringkøbing-Skjern også får én. Samtidig kan den første havmøllepark måske kaste aktivitet af sig til Hvide Sande, mener han.

Hvide Sande: Den første af tre store havmølleparker skal placeres tyve kilometer ude i Nordsøen, ud for Holstebro og Lemvig Kommunes kyst, afgjorde Folketinget torsdag.

Havmølleparken, der får navnet Thor, vil bestå af 80 til 100 møller, som kan producere strøm til mellem 800.000 og en million husstande, og vil være verdens tredjestørste havmøllepark. Der skal investeres tyve milliarder kroner i projektet, som vil give beskæftigelse til 8.200 mand i anlægsfasen. Planen er, at arbejdet bliver sendt i udbud allerede i år. Møllerne vil blive klar til at producere strøm i løbet af 2024-2027.

De øvrige to mølleparker skal placeres og bygges inden år 2030 og vil formentligt blive opført på de områder, der allerede er screenet. Der er således screenet placeringer til havmøller 25 og 35 kilometer ud for Ringkøbing-Skjerns kyst.

- Jeg forventer, at Ringkøbing-Skjern senere får tildelt en havmøllepark, siger borgmester Hans Østergaard (V).

I placeringen af den første havmøllepark stod valget mellem en placering ud for Holstebro/Lemvig og ved Kriegers Flak i Østersøen.

At valget faldt på Nordsøen, glæder Hans Østergaard.

- Jeg er godt tilpas med, at havmølleparken er landet dér i forhold til Krigers Flak. Der skal investeres tyve milliarder kroner, og man kan ikke afvise, at det kan kaste noget af sig til vores område og specielt Hvide Sande. Jeg kan godt se muligheder, selv om den kommer til at ligge deroppe. Var parken blevet placeret ved Krigers Flak, ville vi i hvert fald ingenting få, siger Hans Østergaard.

Møllerne vil blive afskibet fra Esbjerg, men i anlægsfasen og serviceringen kan der opstå aktiviteter for Thyborøn, men også Hvide Sande, mener borgmesteren.

Placeringen af havmølleparken ud for det nordvestjyske vækker begejstring hos de lokale folketingsmedlemmer.

- Det bliver et gigantisk projekt, som vi aldrig har set før. Det er en stor dag for Vestjylland, siger den konservative, energipolitiske ordfører, Orla Østerby til Lemvig Folkeblad.

Og også Venstres energipolitiske ordfører, Thomas Danielsen, glæder sig over udsigten vil de nye møller.

- Min begejstring er selvfølgelig i forhold til Thyborøn og Thorsminde Havn, hvor projektet åbner op for helt unikke muligheder for de virksomheder, som kan opbygge et speciale omkring vindmøller, siger han til avisen.

- Det vil give en kæmpe omsætning i nærområdet. Sammen med den kystnære park kommer vi op på en samlet anlægspris på cirka 25 milliarder kroner, siger Orla Østerby.

Det er endnu ikke bestemt, hvilken betydning møllerne vil få for fiskeriet, men fiskerne skal inddrages i den kommende proces i forventning om, der bliver mulighed for at fiske i dele af området, skriver Lemvig Folkeblad.

Mølleparken Thor bliver i stand til at producere 800-1000 MW og vil dermed blive blandt de største i verden. Den bliver dog overgået af engelske Hornsea 1 og Hornsea 2, der bliver på henholdsvis 1220 og 1320 MW. De skal efter planen tilsluttes el-nettet i 2020 og 2022.