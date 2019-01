Borgmester vil tage imod havmøller 30 kilometer fra kysten med kyshånd, mens han kalder det en fejltagelse at acceptere, at så store møller kun kommer ud på 20 kilometer.

Ringkøbing-Skjern: Hvis energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil placere en eller flere af tre planlagte havmølleparker på Vestkysten, skal de ligge mindst 30 kilometer fra kysten.

Sådan lyder meldingen fra det byrådsflertal, som på et ekstraordinært møde torsdag aften godkendte ordlyden i et brev fra borgmesteren, hvor han udtrykker sin opbakning til havmøller og grøn omstilling, men altså også peger på vigtigheden af at få møllerne så langt fra kysten som muligt.

- Jeg tager imod havmøller på 30 kilometer med kyshånd. Det er afgørende, at vi bakker op om den grønne omstilling, og Vestkysten er en oplagt placering for møllerne. Men vi siger samtidig, at møller på 250 meters højde er nødt til at stå længere ude end de 20 kilometer, hvis vi ikke skal gentage de problemer, som Vesterhav Syd-møllerne har givet. Det vil være en fejl at sige ja til havmøller ude på 20 kilometer, siger borgmester Hans Østergaard.

Borgmesteren har ingen problemer med, at et stort flertal i byrådet blev enige om at ændre hans oprindelige udkast.

I første omgang accepterede han nemlig en placering på de 20 kilometer, men han pegede samtidig på at område Syd på ministeriets kort som placering for den første havmøllepark.

- Område Syd ligger nemlig 30 kilometer fra kysten, forklarer borgmesteren.

Ministeriet har dog udset sig område Nord, som ligger ud for Lemvig og Holstebro kommuner, og ender havmølleparken her, vil det ifølge borgmesteren ikke genere i Ringkøbing-Skjern. Men han foretrækker altså en sydligere placering, som ligger længere ude.

- Det er et gigantisk område, der er udpeget til havmøller, så jeg mener sådan set ikke, at det vil være noget problem at sætte møllerne på mindst 30 kilometer fra kysten. Det har vi nu gjort opmærksom på, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren fik ikke byrådets fulde opbakning til brevet til energiminsteren. Gitte Kjeldsen (V), Lise Juhl Hansen (V) og Niels Rasmussen (SF) valgte at stemme imod, fordi de ønskede at brevet også skulle indeholde en appel om at flytte de kystnære Vesterhav Syd-møller ud til en kommende havmøllepark - en mulighed Lars Christian Lilleholt (V) i flere omgange har afvist.

Både Lemvig og Holstebro kommuner bakker op om havmølleparker - dog uden at forholde sig til afstanden til kysten.