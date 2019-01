Borgmester: Borgerne kommer næppe til at savne regionsrådet

Borgmester Hans Østergaard (V) kan både se fordele og ulemper ved regeringens sundhedsudspil. Han tvivler dog på, at borgerne kommer til at savne regionerne ved en nedlæggelse.

Ringkøbing-Skjern: Mens Venstres bagland har tordnet imod udsigten til, at regeringen vil lukke regionsrådene, så tager borgmester Hans Østergaard (V) regeringens udspil med ophøjet ro.

- Jeg kan se både plusser og minusser ved at nedlægge regionerne. Jeg er altid betænkelig, når man ønsker at centralisere, som man vil gøre ved at lade staten få en del af ansvaret for vores sundhedsvæsen. Til gengæld kan det være en fordel for borgerne, at der opstår nye sygehusfællesskaber, hvor kommunerne kan få indflydelse, siger han og fortsætter:

- Det kan betyde, at det nære sundhedsvæsen kan komme endnu tættere på borgerne, og det kan kun være en fordel i et område som vores. Til gengæld tror jeg ikke, at borgerne kommer til at savne regionerne og regionsrådet, lyder den umiddelbare dom over udspillet.

Hans Østergaard understreger, at der er en række uafklarede spørgsmål, som gør det svært at vende tommelen op eller ned for udspillet. Hvor skal akutberedskabet for eksempel styres fra, og hvor stor bliver kommunernes reelle indflydelse.

Formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af Venstres hovedbestyrelse Jens Nicolai Vejlgaard er ked af at skulle vinke farvel til et folkevalgt regionsråd.

- Det er problematisk at nedlægge et folkevalgt led. Der ligger en styrke i at man som borger kan stille sine lokale politikere til ansvar. Det kan man ikke med en professionel bestyrelse, som der er lagt op til, siger han.

Vejlgaard er til gengæld ikke bekymret for det vestjyske akutberedskab, hvis sundhedsudspillet fra regeringen bliver til virkelighed.

- Jeg har fået nogle politiske signaler fra Venstres ledelse, som siger, at vores akutberedskab her i landsdelen ikke bliver forringet. Det er jeg meget tilfreds med, siger han.

Tidligere medlem af Venstre, social- og sundhedsudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger) tror på, at sundhedsvæsnet kan komme styrket ud af en regionsnedlæggelse.

- Jeg tror på, at den specialiserede behandling kan blive bedre og mere ensartet for borgere - uanset hvor man bor - hvis de bliver statsligt styret. Og så ser jeg det som en fordel at etablere stærke sygehusfællesskaber med kommunal repræsentation. Jeg er spændt på, hvordan opgavefordelingen helt præcist bliver, men hvis øvelsen går ud på at bringe sundhedsvæsnet tætter på borgerne, kan jeg kun bakke op, siger Qvist og fortsætter:

- Som det er i dag, er der for mange borgere, som skal køre langt til simple tjek og genoptræning. Det kan man med fordel bringe tættere på borgerne. Derfor tror jeg heller ikke, at borgerne vil komme til at savne regionerne, siger han.

Borgmester Hans Østergaard understreger, at regionerne er andet end sundhed. Han savner derfor svar på, hvad der skal ske med den regionale busdrift, den regionale udvikling og oprensning af forurenede grunde, som i dag hører under regionerne.

- Men det bliver vi nok klogere på, siger borgmesteren.