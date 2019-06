Ringkøbing-Skjern: I sommermånederne skal de fleste holde ferie - også de ansatte på borgerservice i Skjern og Ringkøbing.

Det betyder, at borgerservice i de to byer går på sommerferie i ugerne 29-31, men på skift, så borgerne hele tiden har mulighed for at få hjælp.

Der er lukket i Borgerservice i Ringkøbing i uge 29+30 og i Borgerservice i Skjern i uge 31.

- Personalet afvikler sommerferie ligesom resten af befolkningen, så derfor samler vi det tilbageværende personale i ét Borgerservicecenter, så der altid er åbent ét sted i kommunen, forklarer Torben Andersen, leder af Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune, i en pressemeddelelse.

Selv om der er åbent i ferietiden, er det dog med en lavere bemanding end normalt. Derfor må man som borger forvente en længere ekspeditionstid og et senere svar på henvendelser.

- Vi opfordrer derfor til, at ikke-hastende henvendelser lægges uden for ferieugerne, siger Torben Andersen.