Borgerne er ligeglade: Derfor fortsætter Ringkøbing-Skjern på Folkemødet

Ny måling viser, at mere end hver tredje dansker ikke mener, at Folkemødet på Bornholm vedkommer dem. Det får dog ikke Ringkøbing-Skjern Kommune til at revurdere sin satsning.

Ringkøbing-Skjern: Når Folkemødet på Bornholm torsdag bliver skudt i gang på havnen i Allinge, vil Ringkøbing-Skjern endnu en gang været en aktiv del af begivenheden med folkeskib og en stribe arrangementer. For fem måneder siden valgte politikerne at sætte en 1,2 millioner kroner af over de kommende tre år til festlighederne på klippeøen. Det skete ifølge viceborgmester Søren Elbæk (S), fordi Folkemødet er et godt sted at markedsføre kommunen. Sidste år var Ringkøbing-Skjern i øvrigt den kommune, som brugte tredjeflest penge på Folkemødet - kun overgået af København og Bornholm. Men alt tyder på, at borgerne er knap så begejstrede for satsningen. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten mener 36 procent af de adspurgte danskere, at Folkemødet slet ikke vedkommer dem. 27 procent svarer, at det folkelige arrangement kun vedkommer dem i mindre grad. Det svarer til i alt 63 procent. Ifølge undersøgelsen mener kun fem procent, at Folkemødet i høj grad vedkommer dem, mens 20 procent i nogen grad er med. 12 procent svarer ved ikke. Tallene skræmmer dog ikke borgmester Hans Østergaard (V). - Politisk stof er ikke altid så let at engagere borgerne i. Men jeg synes faktisk ikke, det er så ringe, hvis en tredjedel faktisk synes, at Folkemødet vedkommer dem, siger han.