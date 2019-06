Bægeret er flydt over i Tarm, efter at byen gennem flere år har mistet meget. Nu står biblioteket for skud, og borgerne vil gerne vide, hvad politikerne egentlig vil med byen. Dog kom der ingen klare svar ved borgermødet torsdag aften.

TARM: - Jeg er utroligt bange. For jeg tror, at du allerede har nedlagt Tarm med de udtalelser.

Bemærkningen fra Magnus Kolby var rettet mod borgmester Hans Østergaard (V), som på borgermødet torsdag aften om Tarms fremtid, kom til at kludre gevaldigt i bynavnene. Hele fire gange kom han til at sige Skjern i stedet for Tarm, selvom det netop handlede om Tarm.

Forsamlingen på et stopfyldt Bechs Hotel kunne bære over med den del. For der var en ting, der nagede dem dybere: Hvad vil politikerne egentlig med Tarm? Et spørgsmål, der er aktuelt efter at biblioteket er kommet i sparekataloget, men også et spørgsmål, der har simret i flere år, efter at Tarm har mistet meget efter kommunesammenlægningen for 12 år siden. VUC, 10. klasserne, Frivilligcentret, rådhuset med 100 medarbejdere, listede initiativtager til underskriftsindsamlingen for bibliotekets bevarelse, Hanne Laier op, da hun bød velkommen.

- Det her er ikke suset fra Vesterhavet. Det er brølet fra Syd, konkluderede hun i sin velkomst.

Men hvad politikerne så vil med Tarm, står mere hen i det uvisse. Fra det politiske panel blev det sagt, at byen jo havde en stor grad af frivillighed, at folk er glade for at bo i byen, at det slet ikke står så galt til, og så blev der læst op af kommunens vision om liv, udvikling og nærhed. Hans Østergaard nævnte, at Tarm stod til at få familievenlige boliger på rådhusgrunden. Og bliver Skjern Å udnævnt til nationalpark, så kommer det også Tarm til gode. Ingen af politikerne i panelet ønskede i øvrigt biblioteket nedlagt.

- Kan vi ikke give hinanden håndslag på, at Tarm skal have en konkret udviklingsplan, spurgte Eva Sønderby Jepsen, der lige som flere manglede noget konkret at forholde sig til.

Der skulle dog gå halvanden time i debatten, inden viceborgmester Søren Elbæk (A) kom med det svar, som borgerne efterlyste.

- Jeg tror ikke at Ringkøbing-Skjern Kommune kommer med alle svar på en ladvogn. Det skal gro nedefra, sagde han.

- I siger, at tingene skal gro nedefra, men det er der ikke så meget ved, hvis I piller det ned ovenfra, sagde Lars Elkjær.