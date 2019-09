Borgermøde om Skjern midtbys fremtid: Frygten for tomme butikker lurer under overfladen

Tanken om at flytte Borgerservice og Jobcentret til Innovest, vækker bekymring i Skjern, selvom der er mange spændende muligheder for at anvende rådhusgrunden til noget andet.

Jens Fjord, der gennem flere årtier havde forretning i Skjern, opfordrede til, at alt den flow, der i forvejen er i byen, skal bevares, og man skal sørge for at få alt det flow til, som er muligt. Forinden havde arkitekt Bo Christensen holdt et oplæg, hvor han fremlagde nogle skitser til, hvad det gamle rådhus kunne bruges til, hvis funktionerne flytter ud i Innovest II. Et sted med lejligheder i flere etager og fælles faciliteter. Skjern Handelsforening foreslog, at der kunne et kommende nationalparkcenter ligge, og generelt var der stor begejstring for de tanker, som Bo Christensen havde visualiseret. Men der er også skepsis.

- Al evidens siger, at det vil være en katastrofe, hvis man flytter offentlige funktioner ud af byen. Både Kommunernes Landsforening, DI og Dansk Erhverv siger det. Hvad I ellers beslutter jer til, vil jeg ikke blande mig i, men det vil være et søm til handelslivets ligkiste i byen, sagde Bent Brodersen.

Sådan var indtrykket hos værterne ved dialogbordene, da de efter borgermødet om Innovest II og Skjern midtby samledes for at følge op på det, som borgerne havde sagt. Under den åbne debat i plenum, kom Bent Brodersen, formand for handelsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommunen med en klar og tydelig advarsel:

SKJERN: Jobcentret kan godt flytte, men hvis borgerservice flytter fra Skjern midtby og ud til Innovest II, vil det være et tab for byen.

Nuværende ejer af Sahl Cykler og Legetøj, Uffe Mikkelsen, er en af dem, der er meget skeptisk over for flytteplanerne.

- Jeg er glad for, at jeg kun bor til leje. Men jeg er ked af det på de kollegaers vegne, som ejer bygningerne, siger Uffe Mikkelsen.

Særligt faldt det ham for brystet, at en af argumenterne for at flytte ud i Innovest er at kantineforholdene der kan blive udnyttet mere optimalt. Som Uffe Mikkelsen konstaterer, så kunne det være noget, der kunne komme de lokale restauranter til gavn, at der skulle leveres mad til de kommunalt ansatte dagligt. Og det er netop frokostpausen, som Uffe Mikkelsen frygter for.

- Strøghandlen i frokostperioden vil falde markant. Vi har ikke kæmpestore virksomheder i byen, som kan trække det, siger Uffe Mikkelsen.

Forretningen er en af Skjerns allerældste, og har gennem de senere år bevidst valgt at gå mod strømmen for at bevare handelslivet i byen. Således har Sahl Cykler og Legetøj fravalgt at have en webshop, for at markere sig med gamle dyder som personlig betjening. Men hvis kommunen flytter sine funktioner, er der risiko for endnu flere tomme butikker, og det kan sætte forretningens principper til tælling.

- Vi kan blive nødt til at have en webshop, og det vil være en skandale, hvis vi skal til at drive det fra en industrihal, fastslår Uffe Mikkelsen.